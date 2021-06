Incursiona SSC en comunidades con jornadas de boxeo para revertir violencia

Escucha la nota:



El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, se congratuló por la apertura del gimnasio zona norte para policías y la comunidad en general, en el que se impartirán jornadas de boxeo con pugilistas de la SSC.

El funcionario destacó que la capacitación física y técnica del personal policial ha permitido día a día sacar de las calles a los delincuentes.

Así como a las personas que dañan a las juventudes.

Acuden connotados boxeadores

El evento contó con la presencia de connotados boxeadores como Guadalupe Pintor y José Pipino Cuevas.

También, Bazooka Limón, Isaac “Tortas” Bustos e Irma García “La Torbellina”.

Así, el funcionario destacó que, en virtud de la tarea policial, se sigue con el arduo trabajo de sacar a la delincuencia de las calles de la capital.

“Muchas veces la percepción de la ciudadanía y de muchos jóvenes es que es mejor admirar a un delincuente que a un servidor público honesto”.

“Déjenme decirles que en esa percepción trabajamos todos los días para que sea revertida”, agregó.

Indicó que “con verdaderos comandantes de la policía, hombres y mujeres que todos los días arriesgan sacando gente dañina de las calles”.

“Todos los días lo hacemos, todos los días estamos trabajando en este año y medio que llevamos para demostrarle a la ciudadanía que no hay grupo criminal, que no haya célula delincuencial y que no hay un solo delincuente que pueda hacerle frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana“, puntualizó.

Se abrirán más gimnasios

En este esfuerzo la SSC abrirá paulatinamente gimnasios de boxeo en cinco puntos más de la ciudad, con el objetivo de fomentar, no solo el deporte, sino la disciplina para ser constante en la actividad física.

De acuerdo con la SSC, el acondicionamiento y las jornadas de boxeo serán impartidas por policías entrenados y campeones del pugilismo, tanto a niños, niñas, adolescentes y adultos, hombres.

