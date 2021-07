Impune, feminicidio de policía Nancy Jaquelín

Escucha la nota:



A más de cuatro meses del feminicidio de la policía Nancy Jaquelín Peralta Romero, quien arrojada del cuarto piso de un edificio en la colonia Anáhuac, no existen avances sustanciales de la investigación y tampoco pistas concretas que permitan establecer su ubicación, por lo que el caso sigue impune.

Álvaro Antonio Peralta, padre de la víctima sostuvo que el caso de su hija quedó al igual que muchos otros, prácticamente al olvido.

Ya que el responsable sigue prófugo, pese a contar con una orden de aprehensión.

En entrevista, mencionó que la Fiscalía apenas les dará acceso a la carpeta de investigación mediante su asesora jurídica.

“Está prácticamente parado no tenemos avances en la investigación, ya son cuatro meses de lo sucedido y no hay avances el licenciado Harfuch solo nos recibió una vez y no ha habido más entrevistas con él y se ha hecho el desaparecido”.

“Aquí en la Fiscalía nos han dado largas y largas, no hay ninguna pista y no nos den”.

“Infinitamente avance de la investigación y están buscando un contacto con la fiscal para ver si nos puede atender…no hemos tenido acceso a ella apenas hoy nos van a dar una copia para que la abogada vea en qué la abogada pueda determinar en qué situación va”, afirmó.

¿Cuándo ocurrió el delito?

El feminicidio tuvo lugar la noche del 3 de marzo pasado, y los familiares de la policía Nancy Jaquelín aportaron datos importantes del posible paradero del implicado Gustavo Antonio “N”.

Sin embargo, a poco más de cuatro meses, no hay certeza de que aún se encuentre en territorio nacional, aseguró Brenda, de la Red de Abogadas Feministas.

“Es lo más probable, lleva cuatro meses en fuga con la capacidad técnica y operativa de un policía que conoce como se maneja una investigación, que cuenta con personal de corporaciones del Estado de México y se la Ciudad de México para ocultarse, la fuga e información que puede el estar teniendo le permite movilizarse”.

“Tan es así que en la carpeta de investigación el nombraba cerca de 20 abogados defensores y de un despacho particular de alto impacto que generan esas actuaciones en pro de su defensa”, aseguró la defensora penalista.

Señaló que hasta la fecha, la familia de Nancy Jaquelín no cuentan con asesor jurídico particular que esté vigilante de la carpeta y la red de abogadas feministas se sumó sólo al acompañamiento para conocer los detalles de la indagatoria.

Este día acudieron a la Fiscalía de feminicidios para una evaluación de sicólogo por especialistas, cuatro meses después del crimen impune contra la policía Nancy Jaquelín.

@amarilloalarcon