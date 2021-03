IFDP en 2020 logra 12 mil 290 liberaciones durante procesos penales

Escucha la nota:



Durante el 2020, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) logró 12,290 liberaciones durante procesos penales y 1,853 aplicando la Ley Nacional de Ejecución Penal, alcanzando un total de 14 mil 143 en el marco del servicio de defensa penal gratuita brindado a todas las personas que son investigadas por un hecho probablemente constitutivo de delito, sujetas a proceso y aquellas que se encuentran cumpliendo una pena, garantizando en todo momento el acceso a la justicia a las personas que más lo necesitan.

Acerca de las liberaciones obtenidas durante procesos penales 19% fueron por procedimiento abreviado; 18% por no ejercicio de la acción penal; 13% por suspensión condicional del proceso; 13% fueron libertades por imposición de una medida cautelar distinta a la prisión preventiva oficiosa o justificada; 11% por sobreseimiento; 7% por no vinculación a proceso, 4% por calificación de no legal de la detención y el 15% por diversas causales desde resolución en apelación, acuerdo reparatorio, sentencias absolutorias, criterios de oportunidad hasta libertades por revocación de prisión preventiva oficiosa o justificada, derivado de solicitudes de revisión de medida cautelar.

Sobre las liberaciones obtenidas aplicando la Ley Nacional de Ejecución Penal 47% fueron libertades condicionadas sin monitoreo; 37% libertades anticipadas; 8% libertades por sustitución de la pena; 4% libertades condicionadas con monitoreo; 3% libertades preparatorias y el 1% libertades por remisión parcial de pena.

Todos los procesos penales en los que tuvo participación la Defensoría del Pueblo se llevaron a cabo con la finalidad de garantizar los mayores beneficios en favor de las y los defendidos, y facilitar el acceso a la justicia a todas las personas, sobre todo a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Estos avances en la modernización de la Defensoría del Pueblo se deben a la visión y al proyecto que ha impulsado el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.