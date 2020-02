Identifican a niña Fátima; FGJ tiene imágenes de quien la secuestró

Escucha la nota:



El cuerpo de la niña localizado dentro de bolsas y un costal en la alcaldía Tláhuac, corresponde al de Fátima Cecilia Aldrighett, de 7 años, aseguran sus familiares, pero están en espera de que el Instituto de Ciencias Forenses entreguen los resultados de en materia genética.

Comentaron a MVS Noticias que ya cuentan con imágenes de la mujer que se llevó a Fátima el 11 de febrero pasado al salir de su escuela en la colonia Sabtiago Tulyehualco, en la misma demarcación donde fue hallada muerta el sábado pasado.

Dichas imágenes son fundamentales para la Fiscalía General de Justicia capitalina, para dar con el paradero de la mujer que se llevó a Fátima y posibles cómplices.

“La niña sale de la escuela, se ve en las fotografías es la última niña de ese grupo; después se ve caminar a la niña con una mujer se ve que la lleva de la mano, no se ve que vaya forzada, nadie de la familia la conoce.Se consiguieron las imágenes de las cámaras de seguridad pero no se alcanza a ver nada porque hay unas lonas las cuales tapan la visibilidad, de ahí ya no se supo nada más de la señora y de la niña”, afirmó un familiar de Fátima.

Autoridades de la FGJ señalaron que de otras cámaras, se obtuvo la imagen de la mujer, la cual se ve con claridad que lleva de la mano a Fátima.

Los familiares de la niña mencionaron que los padres están separados, pero desconocen de alguna persona que haya querido causarle daño o haya tomado venganza, aunque las huellas en el cuerpo dejan ver una violencia extrema.

La FGJ informó que se ha tomado declaración a cinco personas y se cateó un inmueble en la alcaldía Xochimilco donde se tiene sospecha de estar relacionado con la desaparición de Fátima Cecilia.