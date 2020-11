Gutiérrez de la Torre busca tener acceso a la averiguación previa en su contra

Escucha la nota:



El exdirigente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, busca tener acceso a la averiguación previa que se inició en su contra por la red de prostitución que operaba al interior de ese instituto político.

El llamado “Príncipe de la Basura” interpuso el pasado 5 de noviembre un juicio de amparo para impugnar el acuerdo del 28 de octubre de este año, por el cual el titular de la Unidad de Investigación 03 Sin Detenido de la Agencia “1” de la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Daniel Morales Rojas, le negó la expedición de copias certificadas de las constancias que integran el tomo X de la averiguación previa.

No obstante, el juez Erik Zabalgoitia Novales, titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, aún no admite a trámite la demanda de garantías, debido a que dio un plazo de cinco días para que el abogado de Gutiérrez de la Torre, acredite con que personalidad se ostenta, en caso de no hacerlo, la demanda se tendrá por no presentada.

Cabe recordar que el político priista promovió otros dos juicios de amparo, en uno de ellos busca que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cierre la investigación en su contra, y en el otro impugnó las conferencias de la fiscal Ernestina Godoy.