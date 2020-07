Gutiérrez de la Torre busca dar carpetazo a investigación por red de prostitución

El impartidor de justicia no le concedió la suspensión a Gutiérrez de la Torre.

El ex dirigente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, busca dar carpetazo a la investigación que se inició en su contra por encabezar una red de prostitución, tema que dio a conocer MVS Noticias en abril de 2014.

El juez Erik Zabalgoitia Novales, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite el juicio de amparo que promovió el pasado 29 de junio el llamado Rey de la Basura.

En su demanda de garantías, el político priista señaló como acto reclamado la omisión de la titular de la Fiscalía de Investigación de los Delitos en materia de Trata de Personas de la Fiscalía General de la Ciudad de México de no dar trámite al no ejercicio de la acción penal relacionado con la averiguación previa FAE/A/T1/52/14-04 y acumuladas FTP/TP-1/T2/50/14-05, FAE/A/T1/54/14-04, FAE/A/T2/75/14-05, FAE/A/T1/160/14-08, FDTP/TP-1/T1/0001/20-01 T1.

El impartidor de justicia no le concedió la suspensión a Gutiérrez de la Torre debido a que no la solicitó y dio un plazo de 15 días hábiles para que las autoridades responsables rindan su informe justificado, de lo contrario se les impondrá una multa de 100 unidades de medida y actualización vigentes para la Ciudad de México, equivalentes a 8 mil 688 pesos.

En 2015, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) resolvió no ejercer acción penal contra el ex líder del tricolor capitalino; sin embargo, en mayo del 2019 las autoridades de procuración de justicia determinaron reabrir el caso, luego de tres víctimas de Gutiérrez de la Torre obtuvieron un amparo contra la resolución de no ejercicio de la acción penal.