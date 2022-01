Graco Ramírez pactó con 'El Carrete', líder de Los Rojos: Blanco

A dos semanas de que se difundió una fotografía en la que aparece con presuntos líderes del crimen organizado; el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por vínculos con organizaciones criminales.

Entrevista a su salida de la FEMDO, el ex seleccionado nacional comentó que el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, es incompetente para investigar delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.

El mandatario estatal evitó dar mayores detalles sobre la personas denunciadas; sin embargo, reiteró que hay grabaciones que revelan que el ex gobernador de la entidad, Graco Ramírez, y el ex comisionado de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, pactaron con Santiago Mazari, ‘El Carrete’, líder de Los Rojos.

“Hay grabaciones donde El Carrete menciona que pactó con Capella y con Graco, por eso está todo este movimiento de los narcos porque ellos pactaron. Voy a llegar hasta donde tope, yo no voy a parar. Hay jueces, fiscales, policías estatales, municipales y jueces, lo he declarado y ustedes deben tenerlo documentado”.

Asimismo, Blanco Bravo advirtió que no va a permitir que los “narco políticos” destruyan su imagen.

“Esta gente pagaba campañas, para poderlos meter, llámese diputados, senadores. Yo no voy a parar porque no voy a permitir que estos personajes destruyan mi imagen y aquí estoy dando la cara y no voy a parar, que les quede claro y no les tengo miedo y aquí estoy firme”.

Cuauhtémoc Blanco sostuvo que enfrenta una guerra, pues le estorba a la clase política.