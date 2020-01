Genaro García Luna se declara inocente en corte de NY

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), se declaró hoy aquí inocente de los cargos que se le imputan y fue enviado de vuelta a la cárcel, mientras sus abogados negocian una fianza.

“La acusación de García Luna ha terminado. Se declaró inocente y fue enviado de vuelta a la cárcel mientras sus abogados trabajan en la negociación de la fianza”, adelantó Alan Feuer, periodista de The New York Times.

Desde su cuenta de Twitter, Feuer reportó que los fiscales afirmaron que buscarán resolver el caso sin ir a juicio, “lo cual es rutinario en asuntos criminales”, pero un tanto improbable ahora que García Luna se declaró no culpable de ninguno de los cuatro cargos en su contra.

Garcia Luna’s arraignment is over. He pleaded not guilty & was sent back to jail as his lawyers work on a bail package. He looked wan & a bit disheveled appearing in a grey sweatshirt and khaki pants. His wife and 2 kids were in the audience, his son tapping his chest at him.

— Alan Feuer (@alanfeuer) January 3, 2020