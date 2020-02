García Luna ofrece un millón de dólares como fianza para librar la prisión

Los abogados del exministro de Seguridad Genaro García Luna, en espera de juicio en EEUU por narcotráfico, pidieron al juez del caso Brian M. Cogan que autorice la libertad de su cliente bajo una fianza de un millón de dólares y un dispositivo de localización, según señalan documentos de la corte federal para el distrito Este de Nueva York donde se le juzga.

La defensa de García Luna, a cargo de la firma César de Castro, envió una carta a Cogan, que también presidió el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la que propone que se le imponga una fianza de un millón de dólares respaldada por propiedades del acusado en EEUU, done reside desde el 2012, y por tres personas que no son identificadas en el documento.

García Luna, que fue el responsable de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), y detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas (Texas), está acusado de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a EEUU y otro por falso testimonio.

En su primera audiencia ante un juez en Nueva York, el pasado 3 de enero, se le leyeron los cargos de los que se declaró no culpable y se negó la petición de su defensa de que se le dejara libre bajo fianza, a lo que se opone la Fiscalía federal que ha argumentado riesgo de fuga.

Sin embargo, la defensa aseguró al juez en la carta enviada hoy que tal riesgo de fuga no existe y expone varias razones, la primera de ella sus “suficientes vínculos” con este país, donde ha vivido y tiene su residencia permanente desde el 2012, su esposa e hijos están aquí y destaca que tiene propiedades que ha ofrecido como garantía.

Recuerda, además, que su cliente entregó al Gobierno su pasaporte y tarjeta de residencia permanente, no tiene bienes y afirma que el pensamiento de que pueda escapar a México “es absurdo”, ya que no tiene acceso al sistema financiero y probablemente enfrentaría arresto y enjuiciamiento.

El abogado argumenta también que García Luna conocía las alegaciones (de presunto narcotráfico) un año antes de su arresto y no huyó de EEUU.

