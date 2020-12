FMOPDH llama a no aprobar nueva ley de la FGR

Escucha la nota:



La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) hizo un llamado al Senado de la República para que no sea aprobada la iniciativa por la cual se expide la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), por considerarla un retroceso en la construcción de un andamiaje interinstitucional en materia de procuración de justicia en nuestro país.

Dicha iniciativa contempla derogar la fracción III del artículo 45 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMD), con lo cual la FGR dejaría de ser parte del Sistema Nacional de Búsqueda.

De igual forma, se proyecta derogar los supuestos en los que la FGR tiene competencia para investigar la desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, con lo que se perdería también el supuesto de una decisión o sentencia de un organismo internacional que baste, para que la Fiscalía asuma competencia sobre la investigación.

Así mismo, se busca la modificación del artículo 68 para agregar la frase “por las autoridades competentes”, con lo cual se excluye a las fiscalías especiales de asumir un rol oficioso y proactivo, así como que la FGR explicite que la búsqueda de personas no es su competencia.

La FMOPDH destacó que en materia de búsqueda de personas desaparecidas, la FGR tiene una obligación constitucional que no puede eludir, más aún cuando es la responsable de administrar el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas, así como el Banco Nacional de Datos Forenses y advirtió que la FGR no puede renunciar a identificar cuerpos y restos.