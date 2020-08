Firman FGJCDMX y ANADE convenio para profesionalizar Ministerios Públicos

Escucha la nota:



Con el fin de que el personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se actualice y ofrezca un mejor servicio a la ciudadanía, la FGJCDMX firmó con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) un convenio de capacitación.

Dicho acuerdo, apunta a obtener “ese profesionalismo de parte de los operadores en la fiscalía, que ha optado por la ética, así como por la cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, afirmó la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy Ramos.

Durante la firma virtual, Godoy Ramos aseguró que dicha alianza estratégica fortalecerá a la institución en sus capacidades técnicas y en la actualización de los agentes del Ministerio Público, quienes deben tener esa oportunidad de profesionalizarse.

En ese sentido, Godoy Ramos destacó la importancia de fortalecer el trabajo de las instituciones públicas, que hoy en día –dijo- mucho necesitan cambiar para que la ciudadanía recupere la confianza.

Añadió que asociaciones civiles organizadas como la ANADE tienen mucho que aportar a la ciudadanía y a la Fiscalía, al proporcionar abogados especializados para que capaciten al personal, a través del Instituto de Formación Profesional de la FGJCDMX.

Con esta firma, se busca la capacitación jurídica de los agentes del Ministerio Público ya que, advirtió la fiscal, “abogado que no se actualice, se va rezagando, ya no sirve, aunque sea muy honesto y muy ético; si no se actualiza ya no sirve para la sociedad y sobre todo para el fortalecimiento del Estado de Derecho”.

En su participación, el presidente electo de la ANADE, Moisés Castro, manifestó que para su asociación esta firma implica una responsabilidad al buscar siempre la mejora de la práctica profesional; en la ética, la efectividad corporativa y la no corrupción, que son fundamentales en este caso para la abogacía.

“El que hoy estemos firmando un convenio con una institución tan importante como es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, me llena de orgullo y nos compromete a honrar todos los puntos del convenio, a no quedarles mal y hacer lo mejor que se pueda en estos casos”, precisó Moisés Castro, quien asumirá la presidencia de la ANADE el 1 de enero de 2021.

No obstante, dijo, desde ya, se trabaja en los temas que se abordarán en la capacitación como son: la difusión de la cultura de la legalidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho, entre otros, que son los que necesita la sociedad para salir adelante.

En tanto, el presidente saliente de la ANADE, Adrián Ojeda, expresó que pocos convenios se han dado tan rápido como éste, lo que demuestra el interés de la fiscalía por trabajar de manera conjunta en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.

Este convenio, dijo, tiene cuatro pilares fundamentales, dos de ellos, se llevarán a la práctica de inmediato que son: la capacitación recíproca, porque ésta es una carretera de dos vías, y el segundo, que es el trabajo de analistas.

Los otros dos, continuó, comprenden la ética con la que se manejarán ambos organismos conforme a los protocolos de cada uno y la llamada “defensa de la defensa”, cuando algún integrante de la ANADE se vea afectado en el desarrollo de su profesión por algún tipo de ejercicio indebido del servicio público.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita.