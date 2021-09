FGR sufre revés en juicio de amparo contra Cabeza de Vaca

Escucha la nota:



La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un revés dentro del juicio de amparo que promovió el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Primer Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de queja que interpuso la FGR para impugnar la resolución del juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito, con la que admitió a trámite la demanda de garantías del mandatario estatal.

La FGR alegó que el impartidor de justicia no debió admitir el juicio por improcedente, ya que la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de procedencia para el desafuero del gobernador, decisión que es inatacable.

No obstante, los magistrados determinaron que el juzgador “actuó de forma prudente” al admitir la demanda, atendiendo a que los actos reclamados por Cabeza de Vaca pueden ser violatorios de los derechos fundamentales.

Asimismo, puntualizaron que el juez no expresó que el quejoso conservaba su fuero, como tampoco señaló que el acto reclamado consistía en el desafuero o retiro de inmunidad procesal, como lo pretende la FGR en sus agravios.

Al respecto, el político panista expuso que las autoridades no han esperado a que concluya su mandato, lo que acontecerá hasta octubre de 2022 y, que si bien la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia, determinó retirarle la inmunidad procesal, no se cuenta con la homologación del Congreso de Tamaulipas, ya que este último determinó no homologarla.