FGR sufre nuevo revés en caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un nuevo revés en el caso Ayotzinapa, luego de que un tribunal colegiado confirmó la suspensión definitiva que se le concedió a Gildardo López Astudillo, “El Gil“, para evitar que sea detenido por el secuestro de los estudiantes normalistas.

Además, la FGR no puede privar de su libertad al líder de Guerreros Unidos, debido a que no cuenta con una orden de aprehensión.

Dentro de este juicio de amparo, la Fiscalía buscaba que un juez federal decretara la prisión preventiva oficiosa contra “El Gil“, porque se ordenó reponer el procedimiento en la causa penal relacionada con el secuestro de los normalistas.

No obstante, los magistrados declararon inoperantes, por ineficaces, los agravios expresados por la representación social, en virtud de que parten de una premisa falsa y destacaron que la petición de la FGR de mantener encarcelado a López Astudillo no procede porque no existe una orden de aprehensión.

Los fiscales argumentaron que la suspensión debió concederse en términos del artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que el delito de secuestro se encuentra contemplado en los que procede la prisión preventiva oficiosa; señalamiento que fue desechado por los magistrados.

“Situación la anterior que no acontece en el caso particular qué se analiza, pues no se advierte de autos que exista una orden de aprehensión, reaprehensión, o diversa medida cautelar que implique la privación de la libertad del quejoso”.

Asimismo, el órgano jurisdiccional precisó que la medida cautelar no se concedió contra una orden de aprehensión, reaprehensión o diversa medida cautelar que implicara la privación de la libertad del quejoso, pues si bien en la demanda de amparo se hace referencia a la probabilidad de que se dicte una orden de reaprehensión al reponer el procedimiento en la causa penal de origen, lo cierto es que tal mandato restrictivo de libertad no se ha emitido.