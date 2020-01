FGR no ejercerá acción penal contra sobrino de Ángel Aguirre

Luis Ángel Aguirre Pérez, sobrino del ex gobernador de Guerrero, es acusado de lavado de dinero y promovió un amparo contra la orden de aprehensión que pudiera derivar de un averiguación previa.

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal en contra Luis Ángel Aguirre Pérez, sobrino del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, al estimar que no existen evidencias para proceder en su contra por el delito de lavado de dinero.

La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita informó al juez Erik Zabalgoitia Novales, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, que ya dictó el no ejercicio de la acción penal en favor de Aguirre Pérez, en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/32/2015.

No obstante, el impartidor de justicia dio un plazo de tres días a la Unidad Especializada para que entregue la copia completa y certificada de la aprobación en definitiva de la consulta de no ejercicio de la acción penal y en caso de no cumplir, se le impondrá una multa de 8 mil 688 pesos.

En el acuerdo publicado este miércoles, el juez Zabalgoitia Novales informó que hasta el momento sólo le ha presentado un oficio de cuatro hojas en el que le notifican la decisión de archivar el caso.

“No obstante lo anterior, para estar en condiciones de emitir el pronunciamiento correspondiente en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con apoyo en el precepto 192 de la legislación de la materia, requiérase al titular de la Unidad Especializada en Investigación Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para que en el plazo de tres días, envié copia completa y debidamente certificada de la aprobación en definitiva de la consulta de no ejercicio de la acción penal planteada en la indagatoria antes mencionada”, señala el acuerdo.

La decisión de la FGR se da 11 meses después de que el Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal le ordenó resolver dicha indagatoria, pues desde el 21 de febrero de 2019 dicho órgano jurisdiccional le concedió el amparo a Aguirre Pérez para ese efecto.

Luis Ángel Aguirre fue detenido el 10 de febrero de 2015 y encarcelado en el penal de Santiaguito, Estado de México, por un caso de un supuesto lavado de 10 millones 420 mil pesos en sus cuentas bancarias.