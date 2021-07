FGR impugna amparo otorgado al gobernador electo de SLP

Escucha la nota:



La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de revisión para impugnar el amparo que le concedió un juez de distrito al hoy gobernador electo de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, El Pollo, para que le proporcionen copias de la averiguación previa que inició en su contra la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

El recurso fue presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mismo que ya fue admitido a trámite por el Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal.

El 17 de julio de 2020, Gallardo Cardona solicitó copias de la determinación de propuesta y/o consulta del no ejercicio de la acción penal y de la autorización de la misma.

Sin embargo, el 5 de agosto del año pasado, José Agustín Celorio González, agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, de la Seido, no autorizó la expedición de las copias al argumentar que la investigación sigue activa.

FGR INVESTIGA DESDE 2014

En octubre de 2014, la entonces PGR inició una investigación a partir de una denuncia que presentó Rodrigo González Bolaños, representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 209 millones de pesos, mismos que fueron desviado de las arcas municipales de Soledad Graciano Sánchez, entre octubre de 2012 y septiembre de 2014, cuando Gallardo Cardona fue alcalde, a través de cuatro empresas.

En tres de ellas, el actual gobernador electo de San Luis Potosí, junto con su madre y hermana, eran o son socios mayoritarios.

JUEZ DICE QUE COPIAS NO CONTRAVIENE LA CONFIDENCIALIDAD

En su resolución, el juez de Distrito Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal, resolvió que el hecho de expedir la copia solicitada no contraviene en forma alguna el sigilo, reserva y confidencialidad, en virtud de que los hechos que se investigan ya son del conocimiento del defensor del quejoso.

Por ello, ordenó a la FGR autorizar la expedición y entrega de las copias certificadas de la propuesta de no ejercicio de la acción penal, para lo cual deberá adoptar las medidas correspondientes como testar los datos que no correspondan a la parte quejosa o de la información que no esté relacionada con éste.