FGR debe investigar a Gatell por muertes asociadas a Covid-19

Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión por las muertes registradas a causa de la Covid-19.

Al acatar la resolución del Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control con residencia en el Reclusorio Sur, resolvió que el funcionario debe ser indagado por su falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública en la atención de las víctimas del virus.

Asimismo, el impartidor de justicia determinó que dicha desatención trajo como resultado, la muerte de miles de mexicanos.

Este asunto surgió tras la denuncia que presentaron el 25 de noviembre del 2020 los familiares de Felipe del Carmen Jiménez y Eber Álvarez Zavala, quienes fallecieron por Covid-19.

No obstante, la FGR notificó a los denunciantes que no investigaría a López Gatell, ya que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.

Ante ello, los familiares de las víctimas interpusieron un juicio de amparo, el cual le fue negado, motivo por el cual promovieron un recurso de revisión y el Tribunal Colegiado revocó la sentencia y ordenó al juez de control llevar a cabo una nueva audiencia donde se ordenara al Ministerio Público Federal iniciar la indagatoria.