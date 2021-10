FGR cita a cinco académicos del Conacyt

Escucha la nota:



La Fiscalía General de la República (FGR) citó a los primeros cinco académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quienes deberán acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con el fin de imponerse de la carpeta de investigación que se inició por el presunto desvío de 244 millones de pesos, a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

Fuentes federales detallaron que este martes deberán acudir Patricia Zúñiga, ex secretaria del FCCyT, y Rafael Pando Cerón, ex director de Planeación Tecnológica del Conacyt, mientras que Gabriela Dutrénit Bielous, ex coordinadora del Foro Consultivo, fue citada para el día de mañana.

En tanto, Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López, ex coordinadores del FCCyT, deberán acudir el próximo jueves 7 de octubre.

Cabe recordar que el pasado 21 de septiembre de este año, Gregorio Salazar Hernández, juez de control con residencia en el penal del Altiplano, le negó a la FGR la orden de aprehensión contra los 31 académicos, científicos y ex servidores públicos del Conacyt.

El impartidor de justicia argumentó que el Foro Consultivo operó bajo las reglas previstas en la ley, motivo por el cual los 244 millones de pesos que utilizó de 2013 a 2019 está amparado en la legalidad.

La FGR integró la carpeta de investigación y solicitó las órdenes de captura a partir de dos denuncias que presentó Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, el 10 de julio de 2020 y el 10 de junio de 2021.