FGR busca aplicar extinción de dominio a residencia de Emilio 'L'

La Fiscalía General de la República (FGR) busca que la residencia de Emilio ‘L’ que se localiza en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, forme parte de los bienes del Estado.

La juez Lilia Osorno Arroyo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, admitió a trámite el juicio que promovió la autoridad ministerial desde el mes de octubre del 2021.

La impartidora de justicia ya notificó al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) sobre la promoción del juicio de extinción de dominio, ello con el fin de que el inmueble, el cual está relacionado con el caso de Agronitrogenados, quede bajo su resguardo.

Debido a que el ex director de Pemex se encuentra en el Reclusorio Norte desde el 3 de noviembre del 2021, la juzgadora pidió al Director del Instituto Federal de Defensoría Pública proponer a un asesor para que en caso de así requerirlo, al ex servidor público se le brinde el servicio de asesoría jurídica y no producirle un estado de indefensión.

Osorno Anaya detalló que el plazo que tiene Emilio ‘L’ para contestar la demanda comprende del 22 de diciembre de 2021 y hasta el 9 de febrero de 2022.

La FGR aseguró la residencia de Lomas de Bezares porque presuntamente fue adquirida en 2012 con dinero que recibió Gilda Susana Lozoya Austin de parte de Alonso Ancira, para que, en 2013, ya como funcionario, Emilio ‘L’ lograra que Pemex adquiriera la planta de Agronitrogenados.

Según la investigación, la casa se compró con una transferencia por tres millones de dólares (equivalentes a 34 millones de pesos en aquella época) a María del Carmen Ampudia Cárdenas. El contrato de compraventa se firmó en la calle de Arquímedes, en Polanco, Ciudad de México.

Por este caso, el ex director de Pemex fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.