FGJ respeta decisión de cancelar orden de aprehensión contra Collins, pero no significa que sea inocente, aclara

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) manifestó su “respeto absoluto” a la resolución de un juez de control de la Ciudad de México, que determinó dejar sin efectos una orden de aprehensión en contra del ex titular de la Secretaría de de Seguridad Pública capitalina, Raymundo Collins.

La institución a cargo de Ernestina Godoy precisó que dicha resolución solamente deja sin efecto el mandamiento judicial, por lo que hace al mecanismo para presentar al imputado ante un juez de control.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró que esta determinación no es sinónimo de que no exista delito que perseguir, no declara inocente al acusado y tampoco impide que el Ministerio Público continúe sus investigaciones, respecto a lo que ya había iniciado.

La FGJ detalló que se ha integrado una investigación profesional y robusta que ha permitido realizar diversas diligencias.

Una de ellas es la realizada en octubre de 2020, con la Fiscalía General del Estado de Morelos, en un inmueble ubicado en Tequesquitengo, municipio de Jojutla, donde se aseguraron 41 autos clásicos, algunos valuados en varios millones de pesos además de otros vehículos, así como obras de arte.

Raymundo Collins obtuvo un amparo y el juez de control actuó apegado a lo que determinó el Poder Judicial de la Federación, incluso informó de su decisión de cancelar la orden de captura al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal y al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos radicados en Ciudad de México, que siguen el caso.

