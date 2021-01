Fernández Noroña cometió violencia política, ratifica TEPJF

Escucha la nota:



La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, cometió violencia política de género contra la legisladora panista, Adriana Dávila, y avaló la decisión del Instituto Nacional Electoral de que sea la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados quien implemente las medidas de reparación integral, entre ellas una disculpa pública, y “en el ámbito de sus atribuciones, determine la sanción que corresponda”.

En sesión virtual, los magistrados electorales emitieron un apercibimiento a Fernández Noroña de que si incumple con la reparación del daño a la diputada será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La ministra Janine Otalora aseguró que la violencia política de género es un hecho inaceptable para la sociedad y no tiene cabida dentro del debate político, por lo que el diputado del Partido del Trabajo no puede decir que sus dichos los emitió como parte de su libertad de expresión.

“La normalización de discursos o acciones machistas es inaceptable, así como que una persona en este caso un funcionario público que ejerce un cargo de representación utilice o haga señalamientos que de nada abonan al debate público y a la democracia”.

El magistrado Felipe de la Mata señaló que Fernández Noroña no presentó pruebas a su favor a pesar de que fue notificado y en su momento sí reconoció las declaraciones que emitió contra la legisladora en el Congreso de Tlaxcala, por lo que no puede señalar que se están violando su actividad parlamentaria porque sus dichos no fueron en el marco de su actividad como diputado.

“No se infringe la inviolabilidad parlamentaria, porque tenemos varias jurisprudencias, que tienen al menos 10 u 11 años de existencia, donde queda claro que la inviolabilidad parlamentaria protege las opiniones emitidas por los legisladores pero en el ejercicio de su función parlamentaria”

El 4 de octubre de 2019, el diputado petista acusó a la diputada panista de estar involucrada en tráfico de personas y amenazó con agredirla, además de emitir expresiones violentas y con groserias.