Familiares de víctimas abandonan oficinas de la CNDH

Ante las diferencias que surgieron con el llamado bloque negro, familiares de víctimas abandonaron este viernes las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se ubican en la calle de Cuba en el Centro Histórico.

Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, afirmó que quienes están haciendo las divisiones son personas que pertenecen a los partidos políticos. Asimismo, reprochó que quienes dicen ayudarla, fueron las que la violentaron, momento que aprovechó para reiterar su petición a Erika Martínez para transparentar sus estados financieros.

“Mire señora Erika, si se quiere quedar con la CNDH, quédesela; si se quiere quedar con las despensas quédeselas. Si quiere, revisamos sus cuentas y las mías y revisamos también las cuentas del Observatorio Nacional, al cual usted pertenece, y que nos dé una explicación de qué hace ahí, no que usted pertenece al Observatorio Nacional de Feminicidio, sus abogados llevan el caso de su hija, entonces a qué viene conmigo a pedir que la ayude y después dice que la estoy fregando y ahora dice que la toma es suya, ya nos salimos todas las familias, en el frente nacional somos más de 250 colectivas de todo el país”.

Más adelante, Yesenia Zamudio negó que ella haya lesionado el movimiento, el cual sigue, dijo, más fuerte.

“No he lastimado el movimiento, el movimiento sigue más cabrón y más chingón, las que me decepcionaron a mí fueron ustedes, muchas que dijeron ayudarme, pero el movimiento no son todas ustedes las que me están tirando, el movimiento auténtico y real ahí sigue intacto, porque las feministas no agreden a otras feministas y menos a las madres de las víctimas”.

Asimismo, la madre de Marichuy acusó a las integrantes del bloque negro de manejar la toma de la CNDH a su propia conveniencia.

Tras dejar las oficinas de la CNDH, Yesenia se dirigió a la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), donde sostuvo una reunión con la ombudsperson local, Nashieli Ramírez, con el fin de dar seguimiento a la Recomendación que se emitió por el caso de su hija y para demandar medidas de seguridad y de no repetición y advirtió que no se retirara hasta tener una respuesta.