Familiares de Rosario 'R' solicitan reunión con la fiscal Ernestina Godoy

Familiares de Rosario ‘R’ acudieron este jueves a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para solicitar una reunión con su titular, Ernestina Godoy Ramos, para abordar el tema de la denuncia que se presentó por la falsificación de la licencia de conducir de la ex secretaria de Desarrollo Social.

En este marco, Mariana Moguel Robles dijo que tienen la sospecha de que la fiscalía busca archivar este asunto.

“Tenemos la sospecha como familia, como amigos que quieren archivar, que quieren mandar al cajón algo tan importante porque, sin duda, es una prueba absolutamente fabricada. Las fiscalías son autónomas, así deben de ser, no de consignas, no de venganzas, no de chivos expiatorios”.

Los familiares de la ex jefa de Gobierno puntualizaron que a dos años de que presentaron la denuncia contra el agente del Ministerio Público Federal, la FGJCDMX ya tuvo suficiente tiempo para integrar la carpeta de investigación y proceder contra quien resulte responsable.