Familia LeBarón busca amparo para reabrir el caso Cienfuegos

Los integrantes de la familia LeBarón buscan reabrir la investigación que se inició en contra del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Por este motivo, Bryan Lebaron Jones promovió un juicio de amparo en el que señaló como acto reclamado la omisión de acatar el contenido y el alcance de los derechos fundamentales a la información, así como a conocer la verdad.

“En el amparo se argumentó que toda la sociedad es víctima de todos los delitos que acusaban a Cienfuegos, por eso le dijimos al juez federal que como sociedad teníamos el derecho a la verdad y de tener justicia. Argumentamos que nosotros teníamos interés de que se valore si era procedente el no ejercicio de la acción penal. Nos presentamos en Palacio Nacional para entregar una carta en la que le pedimos al presidente que garantice la autonomía del Poder Judicial para resolver este caso”.

LeBarón Jones aseveró que dejar impune el caso de Cienfuegos Zepeda no es dejar sin castigo sus probables vínculos con el crimen organizado o la riqueza que eso pudo generarle, sería no hacerle justicia a cada vida perdida.

Por ello, le pidió al primer mandatario actuar con imparcialidad, confiar en la justicia y no ocupar el poder político para presionar a los jueces y magistrados, mientras que los impartidores de justicia los llamó a no ceder a las presiones.

“Queremos pedirle al juez en este caso de Cienfuegos que se deje guiar por la ley y no por presiones del presidente, porque tristemente los jueces que han ido en contra del presidente han sido amenazados y eso no puede seguir sucediendo, entonces no va a existir la autonomía”.

El juez Germán Cruz Silva, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa, admitió a trámite el juicio de amparo de Bryan LeBarón, resolución que ya fue impugnada por Igor Mendoza Ruiz, director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien actúa en representación del presidente de la República.