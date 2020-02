Extraditan a EEUU a “El Menchito”; defensa asegura que cuentan con suspensión

Escucha la nota:



La Fiscalía General de la República (FGR) entregó este jueves en extradición a autoridades de Estados Unidos a Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cevantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuentes federales informaron que El Menchito fue excarcelado del penal federal de Hermosillo, Sonora, de donde fue llevado a un aeropuerto de esa entidad para ser entregado al Cuerpo de Alguaciles, quienes lo trasladaron vía aérea hacia la ciudad de Washington D.C.

Oseguera González, quien fue detenido en el año 2015, es requerido por la Corte Federal del Distrito de Columbia para ser juzgado por el delito de conspiración para traficar más de cinco kilogramos de droga.

Luego de que se dio a conocer la noticia, Víctor Francisco Beltrán García, abogado de El Menchito, difundió un video en el que aseguró que la información es falsa, además de que no habían sido notificados de la extradición de su cliente.

Asimismo, recordó que un juez les concedió una suspensión de plano en la que ordenó no trasladar a ningún lugar de México y Estados Unidos; por ello, advirtió que en caso de haberse concretado la extradición de Oseguera González, se estaría violando el debido proceso.

“Se está violando el debido proceso y no se están respetando las garantías individuales de mi defendido, tal y como le mencionó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que en su administración se iba a respetar la Constitución y las garantías individuales, los derechos humanos y el debido proceso. Si esto ocurrió, no se está cumpliendo con la palabra del señor presidente, tenemos una suspensión de plano para que no fuera trasladado a ninguna parte de Estados Unidos y mucho menos de México”.

Al respecto, cabe recordar que en el mes de septiembre de 2019, un Tribunal Colegiado le negó el amparo a El Menchito con el buscaba frenar su extradición.