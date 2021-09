Exigen que homicidio de neurocirujano no quede impune 

Escucha la nota:



Jessica Frías Guillen, esposa de José Raúl Guerra Mora, neurocirujano y oncólogo asesinado el dos de septiembre pasado en la alcaldía Coyoacán, exigió pronta justicia y el esclarecimiento del caso, ya que a su parecer la investigación no tiene ningún avance.

Sostuvo que ni victimarios ni el posible autor intelectual han sido identificados, lo que demuestra que el caso está en completa impunidad.

“Venimos para que se exija justicia, para que el caso no se quede en el olvido porque el caso está estancado, nadie me dice nada, las cámaras del C5 casualmente no sirve , no hay ningún avance y mi esposo no se merecía esto.

“No entiendo por qué lo mataron, no entiendo, ni me puedo explicar, él era un médico honesto, un buen amigo, un excelente esposo, no podemos creer la forma en la que tuvo este final, ni siquiera me puedo imaginar el dolor con el que él murió”, puntualizó la doctora y esposa de la víctima.

Jessica Frías, realizo un protesta junto los familiares del médico asesinado en inmediaciones de Palacio Nacional y en la Fiscalia General de Justicia capitalina.

Lo recordó con especial sentimiento, toda vez que “siempre se condujo con respeto, ética y profesionalismo, por lo que le resulta a ella y su padres, la crueldad con la que fue asesinado sin motivo alguno”. Tras el ataque al neurocirujano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a dos personas sospechosas y días después quedaron liberes, pues ni siquiera se les acusó ante el juez de control del homicidio del oncólogo Guerra Mora.

