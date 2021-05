Exigen justicia y veracidad en aprehensión de 14 policías de la SSC

Escucha la nota:



Familiares de policías preventivos detenidos por delitos de extorsión y robo, protestaron frente al Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, para exigir que las autoridades no manipulen las investigaciones y que mejor castiguen a la los responsables de 26 muertes en la línea 12 del Metro.

Extendieron pancartas con consignas en contra de autoridades y con acusaciones como: “detención ilegal… declaraciones falsas… libertad a compañeros… que se diga la verdad… liberación a los compañeros”.

La víspera, se dio a conocer que en Gustavo A. Madero fueron detenidos con orden de aprehensión 13 policías y dos más en Iztapalapa, por delitos como extorsión y robo, en hechos distintos. Sus familiares y compañeros consideraron que existen inconsistencias en las acusaciones y las autoridades quieren utilizar el caso como un distractor a los problemas verdaderamente importantes en la ciudad.

“Queremos decirles a todos que no publiquen tonterías en redes sociales, que no publiquen que ellos (policías) son corruptos, la corrupción viene desde la doctora Claudia Sheinbaum, porque no investiga lo del Metro eso es más importante, queremos justicia para los compañeros que se investigue bien; los que tengan que pagar que paguen pero hay gente inocente, queremos justicia para los compañeros, libertad para ellos”, aseguró una mujer familiar de un policía detenido.

La protesta se efectuó mientras los jueces de control determinaban la situación jurídica de los inculpados.

RESOLUCIÓN JUDICIAL

En una primera audiencia, dos policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) adscritos a Iztapalapa, acusados de secuestro agravado, solicitaron duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá la siguiente semana.

Sin embargo, el juzgador les impuso la prisión preventiva oficiosa por lo que regresaron a la cárcel. En una segunda audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, un juez de control vinculó a proceso a 11 policías de la SSC adscritos a Gustavo A. Madero, por el delito de secuestro.

El juzgador les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por lo que ingresaron nuevamente a un centro penitenciario donde permanecerán los Sifuentes 6 meses, tiempo que se extenderá la investigación complementaria.

De este mismo caso otro policía solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que su situación jurídica se resolverá la próxima semana. En ambos casos los oficiales se dieron involucrados en la retención de personas implicadas en algún ilícito por las que exigieron dinero a cambio de no presentarlas ante la autoridad ministerial.