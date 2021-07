Ex policías federales piden condonación de pagos de vivienda a Fovissste

Escucha la nota:



Ex agentes de la Policía Federal realizan una protesta para exigir que el Gobierno federal condone a los adeudos de vivienda para aquellos que dejaron de formar parte de la Guardia Nacional.

Se dieron cita en dos puntos para entregar sus pliegos petitorios a diferentes instituciones.

Información relacionada: SCJN valida mando único policial en Tamaulipas

Un grupo acudió a la Secretaría y otro advirtió que entregarán su documento en el Senado de la República ya que sus peticiones han sido ignoradas hasta el momento.

Mencionaron que otros compañeros suyos no han recibido la indemnización y algunos bonos que quedaron pendientes.

“Con la finalidad de que el gobierno nos escuche ya que el Fovissste se negó a recibirnos la propuesta para que ustedes puedan conservar las casas que en algún momento adquirimos dentro de la Policía Federal.

“Que escuchen a los compañeros que no se han logrado indemnizar y que los están hostigando, para que nos acompañen a levantar la voz de los compañeros que tienen su riesgo de trabajo y que no les han podido resolver a los compañeros que corrieron injustificadamente por el famoso control de confianza, hay varios temas que no son buenos ya que no los han resuelto, como los compañeros que les deben sus bales yo otros que tienen su aguinaldo y su retroactivo en lo que fue la policía federal”, puntualizó un manifestante.

Los ex policías advirtieron que de continuar la cerrazón a sus demandas volverán a realizar mas movilizaciones hasta que las autoridades atiendan con seriedad dichos puntos.