Ex funcionarios del Conacyt comparecen ante la FGR

Ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acudieron este jueves a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para conocer la carpeta de investigación que se inició por el presunto desvío de 244 millones de pesos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

Víctor Carreón Rodríguez, ex director adjunto de Planeación del Conacyt, llegó a las instalaciones de la FEMDO minutos antes de la 11:00 horas y tras una comparecencia de hora y media se retiró sin hacer declaraciones.

Después del mediodía, arribó Elías Micha Zaga, quién fuera coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República, durante la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. También evitó hacer comentarios.

Lorena Archundia, ex directora de Cátedras Conacyt, llegó cerca de las 14:00 horas al inmueble marcado con el número 75 de Paseo de la Reforma. Al término de la diligencia, su abogado José Zapata dijo que confían en las autoridades.

“Nos permitieron el acceso a la carpeta y nos entregaron un dispositivo USB que no pudimos corroborar porque no nos permiten el acceso a dispositivos electrónicos, llevaremos a cabo la revisión del documento y estaremos en posibilidad de saber la respuesta concreta que iremos a dar. Somos respetuosos de la reserva de los actos de investigación y haremos lo que nos corresponde para acreditar que no existe responsabilidad por parte de Lorena Archundia en este asunto. Confiamos”.

A la fecha ya comparecieron once académicos y ex funcionarios del Conacyt, por lo que aún está pendiente la diligencia de otros 10, mientras que 10 aún no solicitan el acceso a la carpeta de investigación.