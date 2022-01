Ex comisionada de PF busca amparo contra orden de aprehensión por 'Rápido y Furioso'

Maribel Cervantes Guerrero, ex comisionada de la entonces Policía Federal, promovió un juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión que se haya librado en su contra por el caso de Rápido y Furioso.

Información relacionada: Ex colaborador de Javier Duarte sufre nuevo revés; TFJA confirma sanción por 278 mdp

La ex servidora pública interpuso la demanda de garantías el pasado 10 de enero de este año, es decir, un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez libró siete ordenes de aprehensión en contra de igual número de personas entre las que se encuentran Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Joaquín, El Chapo, Guzmán.

En su escrito, Cervantes Guerrero señaló como autoridades responsables al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, entre otras.

El juez Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite el juicio de amparo, pero no se pronunció por la suspensión, porque la ex secretaria de Seguridad Pública del Estado de México no la solicitó.

El juzgador dio un plazo de 15 días a diversos jueces federales para que informen si el Ministerio Público Federal ha pedido algún mandamiento judicial y fijó para el próximo 17 de febrero la celebración de la audiencia constitucional.