Ex colaborador de Javier Duarte sufre nuevo revés; TFJA confirma sanción por 278 mdp

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con la que le impuso a Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz, el pago de una responsabilidad resarcitoria por 278 millones 780 mil pesos.

Con este fallo, ya suman más de 2 mil 500 millones pesos los que tendrá que devolver a la hacienda pública el ex colaborador de Javier Duarte de Ochoa.

Información relacionada: TFJA confirma sanción impuesta a ex colaborador de Javier Duarte

Por unanimidad, la Sala Superior del TFJA aprobó el proyecto del magistrado Guillermo Valls Esponda, quien consideró infundados los agravios del ex servidor público, ya que no logró desvirtuar la irregularidad que se le atribuye consistente en que en su encargo como director de egresos estatal no dio seguimiento al ejercicio del gasto público.

“En el caso si se precisaron las situaciones de hecho y derecho en que incurrió, pues se citaron los fundamentos y motivos que obligaban al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz a coordinar y dar un debido seguimiento al ejercicio de los recursos económicos asignados a la secretaría en comento, así como resguardar, conservar y custodiar el conjunto de la documentación contable y presupuestal consistente en libros de contabilidad, registros contables y documentación comprobatoria y justificatoria del gasto público de dicha secretaría”.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, el pleno del TFJA también ratificó el pago de la responsabilidad resarcitoria contra Aguirre Morales por 2 millones 565 mil 919 pesos.

En octubre, también resolvió que el ex funcionario debe pagar una indemnización de mil 980 millones 637 mil pesos por el daño causado a la hacienda pública federal por el presunto desvío de recursos federales.