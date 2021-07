Esposa de Vallarta confía que detención Luis Cárdenas Palomino contribuya a proceso

Escucha la nota:



Mary Sainz confió en que la detención de Luis Cárdenas Palomino contribuya en el proceso penal que se sigue en contra de su esposo Israel Vallarta para que, después de 15 años, obtenga su libertad.

En entrevista afuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cónyuge también reprochó las mentiras en las que ha incurrido la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Esposa reprocha mentiras de Segob

“Eso es lo que queremos y aquí también quiero decir la mentira y el informe a modo que dio la exministra hablando de dos carpetas”.

“Ese día yo estuve en su oficina y hablamos de una carpeta, del caso Valeria, donde ya se corroboró que también fue fabricada”.

“Yo no sé con qué intención mintió la exministra Olga Sánchez Cordero, pero lo digo y los sostengo porque tengo con que corroborarlo y por eso me están amenazando para no llegar con las pruebas”.

Del mismo modo, Mary Sainz dio a conocer que a Israel Vallarta le han ofrecido acogerse a una amnistía, pero que él no quiere esta vía, que implicaría reconocer algún grado de culpa.

“Me piden dinero para darme información, me querían sacar del plantón para levantarme, para someter a Israel, porque lo quieren someter a través de mi para que acepte una amnistía”.

Rechaza amnistía

“No quiere amnistía porque es inocente, pedimos la libertad inmediata de Israel, eso es lo que quiero con el ministro Zaldívar, porque si hoy entró Silvano Aureoles, voy a entrar porque voy a entrar”.

Finalmente, recordó que hay otros integrantes de la extinta Agencia Federal de Investigación, que también torturaron a Israel Vallarta y a sus hermanos.

Para que se declararan culpables de participar en la banda de secuestradores de los Zodiaco, quienes aún permanecen en libertad mediante amparos.

Mientras tanto el exservidor público, Luis Cárdenas Palomino, fue aprehendido este lunes en Naucalpan e ingresado al penal del Altiplano.