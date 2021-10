En seguridad vial México reprobó en su primera prueba: ANASEVI

México reprobó en el primer decenio de acción para la seguridad vial global 2011-2020 y más allá de poner en prácticas soluciones, los problemas en esta materia se acentuaron, afirmó Arturo Cervantes, presidente de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial (ANASEVI).

Sostuvo esta afirmación se basa en el hecho de que en México no se logró la meta de reducir a la mitad el número de personas fallecidas o lesionadas y de costos asociados a los accidentes de tránsito.

Al dar a conocer la realización del IV Congreso Iberoamericano sobre Sistemas Inteligentes de Transporte, Arturo Cervantes mencionó que la estrategia nacional de seguridad vial y las promesas del Senado de la República fue “pura demagogia y letra muerta”, ya que no se logró la creación.

No hubo voluntad política

De la Agencia Nacional de Seguridad Vial ni los objetivos que se habían planteado:“Mas del 75% de las acciones que la sociedad civil, la academia y el Plan global que habían planteado no se cumplieron, no hubo la voluntad política, no hubo financiamiento ni el impulso técnico en la primera década de acción para la seguridad vial.

“Tristemente esta realidad es muy similar a lo que ocurrió en el resto del mundo, sobre todo en los poses latinoamericanos”, afirmó.

Detalló algunos de los actuales problemas de movilidad que enfrenta México, en la segunda acción del Plan para la seguridad vial 2021 – 2030.

“Hemos pasado de 5.7 millones de vehículos en los 80’s a más de 51 millones de vehículos este año, más todos los vehículos chocolate que se estima en más de 5 millones… el riesgo se incrementa, en el año 2 mil había menos de 300 mil motocicletas registradas y en circulación y este año rebasamos más de 5 millones de motocicletas en circulación en nuestro país.“El problema es que las vías de comunicación no crecen proporcionalmente al crecimiento exponencial de vehículos“, puntualizó.

Mueren 16 mil año por hechos de tránsito

El especialista en temas de movilidad y presidente de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial (ANASEVI), dijo que en el país pierden la vida más de 16 mil mexicanos cada año en hechos de tránsito vehicular.Añadió que por cada persona muerta, dos personas resultan con una incapacidad permanente, es decir, cada año más de 32 mil mexicanos van a resultar con algún problema de esta naturaleza.

Lo anterior, debido a los patrones de movilidad que tenemos en el país y que son, dijo, tercermundistas. No se ha logrado, subrayó, cambiar la conducta de los operadores, la infraestructura y la seguridad de los automotores que México merece.

Añadió que las principales vacunas para evitar el fatídico panorama es no conducir bajos los efectos del alcohol o drogas, no usar los teléfonos celulares y contar con sistemas inteligentes de transporte.