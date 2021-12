En Nuev York la vacuna covid será obligatoria para los trabajadores del sector privado

El alcalde de Nueva York, Bill De Blasio anunció este 06 de diciembre la aplicaicón de la vacuna covid obligatoria.

La medida será obligatoria para todos los trabajadores del sector privado para intentar frenar los contagios por el virus del Sars-Cov-2.

Dicha imposición del biológico se ha calificado hasta ahora como una medida pionera para la nación, la cual, pronto entará en vigor.

De acuerdo con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, se impondrá el biológico a los trabajadores del sector privado el próximo 27 de diciembre.

Esta medida es considerada como “preventiva”, ya que, de acuerdo con De Blasio, no tiene precedentes en el país estadounidense.

Fue a través de una entrevista para un canal de EU, donde el alcalde dio a conocer las nuevas medidas restrictivas ante la propagación del covid-19.

The #OmicronVariant has arrived. Winter months will make create new challenges. We’re not waiting for another #COVID19 surge.

We’re taking a preemptive strike:

pic.twitter.com/rMgNDWnFa7

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 6, 2021