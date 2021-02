En México no existen órdenes de aprehensión contra Emma Coronel

Escucha la nota:



En México, no existe ninguna orden de aprehensión, a nivel federal, en contra de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue detenida este lunes en Estados Unidos, acusada de conspirar para el tráfico de drogas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar al líder del Cártel de Sinaloa a escapar, el 11 de julio de 2015, del penal del Altiplano, además de que ayudó a planear un nuevo escape de prisión antes de la extradición de Guzmán Loera en 2017.

No obstante, fuentes federales señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ordenes de captura en contra de Emma Coronel; razón por la cual no existen motivos para solicitar su extradición al gobierno de Estados Unidos.

Cabe recordar que Inés Coronel, padre de Emma, fue detenido en abril de 2013 por delitos contra la salud y en 2017 fue sentenciada a 10 años y 3 meses de prisión.

Por su parte, Édgar Coronel, su hermano, fue detenido en 2015, acusado de haber colaborado en la fuga de Guzmán Loera del penal federal de Almoloya, por lo que se encuentra preso en el penal de Aguaruto, Sinaloa.