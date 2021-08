En julio, secuestros registran aumento de 2%; víctimas no denuncian

Escucha la nota:



La asociación Alto al Secuestro informó que durante el mes de julio se iniciaron 87 carpetas de investigación por secuestros, lo que representa un aumento de 2.3 por ciento con respecto al mes de junio.

En conferencia de prensa, la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, detalló que el mes pasado 124 personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, es decir, seis más comparado con junio, lo que refleja un incremento de 5 por ciento.

Información relacionada: Inseguridad en México: Detienen a “El Vani”, miembro de ‘La Familia Michoacana’

¿En dónde hay más secuestros?

Al respecto, Miranda de Wallace externó su preocupación por el hecho de que las víctimas no están denunciando, pues de las 124 personas que fueron plagiadas, 52 no acudieron ante las autoridades.

“El 41.9 por ciento de las víctimas están quedándose fuera de la estadística oficial y esto ha venido sucediendo en muchos delitos y esto no contribuye a tener, ni políticas públicas adecuadas, no permite saber dónde están ocurriendo los hechos, a quiénes están secuestrando, qué montos están pidiendo o qué medidas se deberían de tomar para evitar que este delito siga ocurriendo, lo que es peor, que siga incrementando”.

Las entidades con mayor incidencia durante el mes de julio fueron: Veracruz (17), y Estado de México (9), mientras que Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas registraron cinco casos por cada entidad.

Respecto a la supuesta investigación que se inició en su contra, Miranda de Wallace destacó que no hay acusación en su contra.

“No hay tal acusación en mi contra, solamente utilizaron esta situación para desacreditarme, para golpetearme, para tratar de aparentar, como si Brenda Quevedo fuera una víctima, cuando no lo es, es una victimaria. En resumen, no hay tal acusación, iniciaron la carpeta de investigación, pero a mí no me están investigando por tortura”.

Isabel Miranda aseveró que hasta el momento no se ha judicializado la carpeta de investigación, ya que no tienen elementos para sustentar sus acusaciones.

Mientras tanto así la situación de los secuestros en nuestro país, en el mes de julio.