Emma Coronel se declarará culpable de ayudar al ‘Chapo’ Guzmán

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, se declarará culpable esta semana de los cargos de ayudar a su esposo a administrar su imperio multimillonario forjado por el Cártel de Sinaloa y de ayudarlo a escapar de manera dramática de una prisión de alta seguridad, según una persona familiarizada con el caso.

Se espera que Coronel de 31 años, comparezca el jueves por la mañana en el Tribunal Federal de Distrito en Washington para declararse culpable.

Información relacionada: Emma Coronel y su relación con el Cártel de Sinaloa

La esposa del Chapo fue detenida en febrero en el Aeropuerto Internacional Dulles, cerca de Washington, luego de una investigación de casi dos años por parte de agentes de Estados Unidos sobre su papel como cómplice de Joaquín Guzmán Loera.

