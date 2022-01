Emilio 'L' promueve amparo para evitar ser detenido

Emilio ‘L’ promovió un juicio de amparo contra cualquier orden de detención que se haya librado en su contra “sin causa legítima y fuera del procedimiento judicial”.

El ex director de Pemex interpuso la demanda de garantías el día de ayer, es decir, el mismo día en el que se dio a conocer que un Tribunal Unitario ordenó revisar la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso por el caso Odebrecht.

Información relacionada: Tribunal falla a favor de Emilio ‘L’; desecha amparo de la UIF

El juez Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite el juicio de amparo; sin embargo, no le concedió la suspensión, debido a que el ex servidor público no la solicitó.

Asimismo, el impartidor de justicia determinó que no es procedente otorgarle la suspensión de plano, toda vez que el “acto que reclama no colma las hipótesis normativas del numeral 126 en cita, pues la privación de la libertad del directo quejoso acontece dentro del procedimiento judicial 261/2019 (Odebrecht).

Ante lo cual, no es procedente conceder la suspensión de oficio como lo solicita el promovente”.

Brieba de Castro fijó para el 23 de febrero de este año la audiencia constitucional, en la que resolverá si le concede o no la protección de la justicia federal al ex titular de Pemex.