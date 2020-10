Durazo destaca “avances muy importantes” en materia de protección civil

Escucha la nota:



El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, afirmó que en los dos últimos dos años se registraron “avances muy importantes” en materia de protección civil.

Al encabezar la entrega del Premio Nacional de Protección Civil 2020, el funcionario federal aseveró que el compromiso y el desempeño de las dependencias que integran la “familia de protección civil” le permiten al gobierno federal informar que cumplió con la atención de aquellas personas que fueron afectadas por los fenómenos naturales.

“Este par de años del gobierno del presidente López Obrador, hemos tenido avances muy importantes; primer lugar, hemos consolidado lo que se venía haciendo, no llegamos a hacer borrón y cuenta nueva, aquí estaban, de manera extraordinaria, las cosas, me refiero, particularmente a las instituciones que prestan un servicio técnico en el ámbito de la protección civil, me refiero al recurso humano”.

A decir de Durazo, entre esos avances se encuentran el ahorro de hasta el 18 por ciento en la compra de insumos para la atención de emergencias, la atención responsable de las declaratorias de emergencia y la inclusión de 4 mil 234 nuevas capas de información al Atlas de Riesgo.

También destacó como un logro, la realización de dos macrosimulacros por sismo en los que participaron cerca de 50 millones de personas, lo que refleja el avance de la cultura de la protección civil.

“Estamos cerca de cubrir el total de la población y trasladarnos de la atención de las consecuencias de un desastre natural a un sentido de previsión total, en ese momento podremos cantar victoria y decir que hemos cumplido con la tarea, mientras tanto, tenemos que seguir perseverando en nuestro esfuerzo”.

En esta ocasión el Premio Nacional de Protección Civil se le entregó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México y al Servicio Sismológico Nacional.