Dictan auto de formal prisión en contra de tres ex servidores por el caso Ayotzinapa

Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Ezequiel Peña Cerda, Ariel Agustín Castillo Reyes e Isidro Junco Barajas por el delito de tortura en agravio de Carlos Canto Salgado, a quien se le implica en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Asimismo, a Peña Cerda y a Castillo Reyes también se le imputa el delito contra la administración de justicia y abuso de autoridad.

Cabe recordar que Ezequiel Peña se desempeñaba como director de área de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Ariel Castillo es elemento activo de la Secretaría de Marina, mientras que Isidro Junco era director de Servicios de Protección a Personas y actualmente fungía como subdirector de Control Operativo de la Dirección de Seguridad la Cámara de Diputados.

Estas personas, quienes fueron detenidas la semana pasada, se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste, con residencia en el Rincón, municipio de Tepic, Nayarit.

Por estos hechos, aún está pendiente que la FGR cumplimente la orden de aprehensión en contra del ex titular de la AIC, Tomás Zerón, así como del ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, y del ex agente ministerial, Julio Dagoberto Contreras Saucedo.