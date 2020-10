Detención de Cienfuegos tendría costos políticos, advierten especialistas

Escucha la nota:



Especialistas advirtieron que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no toma medidas radicales, la detención del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, tendrá costos políticos.

Al participar en la conferencia “La DEA y Cienfuegos”, Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM, destacó que una de esas medidas debe ser la desaparición de la Secretaría de la Función Pública por la incapacidad que ha mostrado para detectar la penetración del crimen organizado y la corrupción en el gobierno federal y estatales.

“Está en manos del juez Cogan de Nueva York, el mismo que está juzgando a Genaro García Luna, el que juzgó al Chapo Guzmán, está en manos el prestigio de todo un país de 130 millones de habitantes en manos de un juez de Nueva York. El juicio es largo y mientras se alarga el juicio, la duda de quién tiene la razón, la DEA o el general, pueden corroer la imagen de México y la imagen de las fuerzas armadas en su conjunto. Cuál es la responsabilidad que tiene el presidente de la República, sí no toma medidas radicales, cómo desaparecer la Secretaría de la Función Pública y destinar esos dineros a quienes lo necesitan que son los niños con enfermedades terminales muy caras, le va afectar tarde o temprano en el nivel político al presidente, de eso no se va a librar el presidente de la República”.

Por su parte, Carlos Ricart, investigador del CIDE, destacó que la detención del ex titular de la Sedena deja al descubierto tres hipótesis, una de ellas que los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad están rotos, lo que hace suponer que la DEA trató a México como un país bananero.

“Aquí los Estados Unidos y en particular la DEA, ha dado un paso radical en la agenda bilateral y han dicho: ‘como no confió en ti, te dejó de tratar como país amigo o principal socio comercial y te empiezo a tratar como un país bananero. A través de la detención de Cienfuegos se da un mensaje: si no te acomodas al paradigma de la prohibición en los modos en lo que yo lo interpreto, seguiré dando golpes que, más allá de evidenciar la corrupción de gobiernos anteriores, demuestra la debilidad del Estado mexicano”.

Finalmente, los especialistas destacaron que la Guardia Nacional (GN) debe construir su solidez con independencia de la Sedena.