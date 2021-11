Destaca Harfuch disminución de delitos y combate al crimen organizado en CDMX

La Ciudad de México registró en una año una disminución general de la incidencia delictiva del 46%, lo que se traduce en casi 30 mil delitos menos, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Al comparecer ante el Pleno del Congreso capitalino, el funcionario destacó la reducción de homicidio doloso en un 31%, es decir, casi 500 homicidios menos; mientras que las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego fueron a la baja en un 53%.

Información relacionada: Promueve Sheinbuam a CDMX ante representantes de FIFA de cara a mundial 2026

“Al realizar un análisis del promedio diario de los delitos, considerando el periodo comprendido de octubre de 2020 a septiembre de 2021, en comparación con octubre de 2018 a septiembre de 2019, se ha logrado una disminución general del 46%, lo que en otros términos representa una reducción de 29 mil 582 delitos”, indicó.

El jefe de la policía capitalina agregó que la disminución de la incidencia delictiva se observa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México; de las cuales, nueve presentan una reducción con una variación porcentual arriba del 40%.

Asimismo enfatizó que para seguir cosechando resultados favorables habrá continuidad en la Estrategia Integral de Seguridad basada en cuatro ejes: Incorporación de las capacidades de Inteligencia e Investigación Policial; Fortalecimiento de la Operación Policial, Cercanía con los Ciudadanos; y Desarrollo Policial.

“Nuestras metas son muy claras, seguir disminuyendo la incidencia delictiva y para ello necesitamos detener a quienes cometen los delitos, bajo la sencilla premisa de que los delitos no pueden disminuir, si no detenemos a quienes los cometen. No permitir que exista alguna célula, grupo u organización criminal que actúe con impunidad en las calles de la Ciudad, sin que nadie se les oponga”, comentó.

Desde la oposición los legisladores criticaron que las cifras en materia de seguridad son insuficientes, situación que propició que Morena y aliados presentarán sus datos y los opositores “otros datos”.

Al hacer uso de la palabra, el perredista Jorge Gaviño cuestionó si las fuerzas armadas federales dan capacitación a la policía local, cómo se va a trabajar en materia de reinserción social ahora que el sistema penitenciario está a cargo de la SSC, cómo afecta a la seguridad que la ciudad sea a nivel nacional el segundo lugar en órdenes de aprehensión sin cumplimentar y cuáles son las acciones de combate al crimen organizado, problemática que por primera vez se reconoce es una realidad.

“Según datos de la Fiscalía de la Ciudad de México en la capital tenemos un total de 21 mil 312 órdenes de aprehensión sin cumplimentar. Esto nos coloca en el segundo lugar nacional con la mayor canHdad de órdenes de captura pendientes. ¿De qué manera afecta esta situación a la seguridad pública?, ¿cómo se puede corregir?; crimen organizado, renta de a piso, ¿cómo vamos?”, expresó.

En respuesta el secretario de Seguridad informó que el combate al crimen organizado es una labor que se hace a diario pues ello genera también otros delitos menores. En este sentido detalló que estas organizaciones delictivas están atomizadas y aunque ello causa repunte de violencia, facilita a la policía su labor para hacerles frente.

“El combate al crimen organizado en esta ciudad es de todos los días, tenemos células criminales algunas totalmente atomizadas, lo cual vuelve esto con ciertos repuntes de violencia, pero siempre es más fácil detener a estos líderes de células atomizadas a detener líderes de lo que fue alguna vez estructuras perfectamente organizadas. Es un trabajo de todos los días, no tenga duda que mis compañeros presentes y mis compañeras presentes todos los días es una de nuestras prioridades porque la delincuencia organizada trae consigo también que vengan delitos menores en cualquier colonia o zona de la ciudad”, refirió.

Al finalizar su comparecencia García Harfuch se pronunció por no politizar el tema de seguridad, pues ello afecta a las instituciones y no es benéfico cuando los funcionarios están de paso y la policía se queda.