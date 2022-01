Destaca Godoy cruzada contra la violencia de género y la corrupción institucional

La Fiscalía General de Justicia Capitalina (FGJ-CDMX) emprendió de manera exitosa actos de investigación y procesos judiciales en una cruzada contra la corrupción y la violencia hacia las mujeres en ciudad de México.

La titular de la institución, Ernestina Godoy, detalló en su segundo informe de labores que casos emblamáticos como el de Andrés “R“, ex diplomático; Cuauhtémoc “G” ex dirigente del PRI capitalino, así como Benjamín Saúl “H”, relacionados con delitos de violencia sexual, trata de personas y violación equiparada, respectivamente, se encuentran en procesos judiciales que han sido favorables para las víctimas.

Uno de los casos que ha sido ejemplo del combate a la impunidad y de apoyo institucional a las mujeres es el del escritor Andrés “R” cuyo pedimento de extradición a Israel sigue vigente y el de Cuauhtémoc “G”, mejor conocido como el “rey de la basura” quien ya se encuentra preso en el Reclusorio Oriente, casi ocho años después de iniciada la investigación.

“Quiero destacar la detención y sujeción a proceso de un ex dirigente partidista que presuntamente estableció una red de prostitución y trata de personas que fue denunciado en un trabajo de investigación periodística.

Corrupción institucional

“Obtener esta orden de aprehensión fue resultado de una revisión minuciosa e integral de todas las actuaciones realizadas por la entonces Procuraduría, donde quedó en evidencia una investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia, la aprehensión de este ex dirigente fue producto de una ardua labor de inteligencia policial”, puntualizó.

Lo mismo ocurre en los casos de corrupción institucional como los de Julio César “S”, ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera; Miguel Ángel “V”, ex subsecretario de capital humano de la Secretaría de Finanzas y Mauricio “T”, ex delegado de Coyoacán, cuyos casos se encuentran judicializados con ordenes de aprehensión otorgadas por el Tribunal Superior de Justicia y el último, a un paso de ser extraditado.

A los casos de corrupción judicialízanos, de ex funcionarios de la administración anterior, también se suman los de Raymundo “C”, ex jefe de la policía capitalina y Edgar “T”, ex comisionado para la reconstrucción de la ciudad de México.

Maquinaria para extraer dinero público

“Se instauró una maquinaria para extraer el dinero público con dos grandes objetivos: por un lado enriquecer de forma ilícita y grosera a ex funcionarios y por el otro, financiar actividades políticas, sociales y electorales mediante la distribución de cantidades importantes de dinero a personajes políticos, sindicales, columnistas y operadores. El quebranto económico para la ciudad ha sido muy importante”, subrayó en su informe de labores.

Godoy Ramos dejó en claro que este daño no solo es al patrimonio de la ciudad sino además, se trata un crimen en contra de los ciudadanos.