Destaca GCDMX disminución de más de 45% delitos de alto impacto

Los delitos de alto impacto en Ciudad de México, disminuyeron en 45.3%, en el primer semestre de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2019, destacó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al señalar que el homicidio doloso, considerado el ilícito más lacerante, registró un descenso importante de 37.3% en dicho periodo.

La mandataria local puntualizó que más allá de la pandemia, la disminución de actos delictivos en la capital del país, es resultado del esfuerzo de investigación y coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.

Delitos sin crecimiento

“Y si ustedes ven las gráficas, prácticamente en todos los delitos no solo hay un solo no crecimiento, si no qué en la mayoría de los delitos hay una disminución… ya no hay ninguna alcaldía de la CDMX dentro de los 15 municipios más peligrosos del país, cuando llegamos Iztapalapa y Gustavo A. Madero eran parte de esos 15 municipios, hace 2 meses dejaron ser parte de los municipios más peligrosos de nuestro país”, destacó.

Durante la ceremonia de premiación a policías preventivos y de investigación, Sheinbaum Pardo subrayó que los resultados favorables en materia de seguridad es resultado de ejes fundamentales: atención a las causas que generan la inseguridad, así como más y mejor Policía con amplio combate a la corrupción y mayor capacitación, con el ingrediente de acciones de inteligencia.

“Lo tercero es la inteligencia. Hoy se realiza en la SSC inteligencia e investigación que antes no se realizaba, pero sobre todo en un vínculo muy estrecho con la Fiscalía de la Ciudad de México, grupos delincuenciales que antes no se atacaban, no se conocían o se conocían, pero con el modelo de procuración de justicia es distinto ahora se requieren carpetas de investigación bien establecidas, si no las hay difícilmente puede haber órdenes de aprehensión”, puntualizó.

Reconocimiento de instituciones federales

La jefa de gobierno aprovechó la ocasión para recordar que mucho han contribuido con el mejoramiento de la seguridad de la capital, instituciones federales como la Fiscalía General de la República, las Secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina, así como la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Uno de los ilícitos que destacó en su disminución de incidencia en el robo de vehículo con violencia es de 47 por ciento, y sin violencia de menos 40.6 por ciento.

De acuerdo con el GCDMX, entre los delitos de alto impacto, de 100 autos que se robaban diariamente en el pasado, ahora es de 15 con violencia y sin violencia 6.7 al día.

