Después de 10 años María Isabel sale de prisión y afirma que se hizo justicia

Luego de permanecer 10 años encerrada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, María Isabel San Agustín, recobró su libertad y fue recibida a las puertas del penal por sus familiares.

Su liberación se dio horas después de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señalara en su cuenta de Twitter que había entablado comunicación con la familia de María Isabel para informarles que pronto saldría de prisión.

Me comuniqué con la familia de la señora María Isabel San Agustín para informarle sobre su liberación en las próximas horas, después de sufrir tortura y pasar once años injustamente presa. Estamos trabajando en otros casos similares en la Ciudad de México. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 5, 2021

Las puertas del penal se abrieron

Minutos antes de las 18:00 horas, las puertas del penal se abrieron y María Isabel regresó cruzó el umbral y enseguida abrazó a su hermana y su padre.

Dijo que por fin se le hizo justicia y aprovechó el instante para decir que la cárcel está llena de inocentes como ella.

“Se me hizo justicia, se me hizo justicia, nunca me imaginé que este día llegaría espero que esto sirva para todas las que están aquí injustamente, que se les haga justicia porque aquí la mayoría de la población (penitenciaria) es inocente… no sé, solo sé que pasé 10 años inocentemente en este lugar”, expresó con los ojos llenos de lágrimas.

Justicia para mujer indígena

La mujer de origen indígena fue acusada de secuestro y encarcelada en 2011; dos años después, en 2013, fue sentenciada a 65 años de cárcel.

Alegó que fue víctima de tortura y tras varios recursos jurídicos en 2018 una sala superior ordenó la reposición del proceso.

La dilación burocrática generó que María Isabel continuará presa y tras el anuncio del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador de liberar a quienes lleven más de 10 años sin sentencia, benefició a esta mujer que hoy regresó después de 10 años a su domicilio.

