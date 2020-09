Desbordan asaltos en transporte público en Naucalpan

Escucha la nota:



Los continuos asaltos en las rutas de transporte público colectivo en Naucalpan de Juárez, Estado de México, afectan principalmente a las personas más pobres; la impunidad está al límite y los afectados aseguran estar dispuestos a tomar la justicia por propia mano ante el abandono de las autoridades para solucionar este añejo problema.

La semana pasada, en dicho municipio, un hombre de 28 años de edad murió al recibir un disparo casi a quemarropa al interpelar a un par de asaltantes que abordaron la unidad para vaciar los bolsillos de todos, imagen que se vitalizó en redes sociales, lo que causó enorme indignación.

En un recorrido por rutas en las zonas del Molinito, la Juarez, Río Hondo, Herradura y La Mancha, consideradas como las más peligrosas en Naucalpan, operadores y usuarios advirtieron que la situación se desbordó y están dispuestos a todo por recobrar la tranquilidad.

“Llegan y se manchan con la gente, a la gente la están robando a los que somos pobres y nos chingan todavía y vienen por dinero y celulares…yo si les he dicho si agarro un raya si le pongo en su madre porque vienen y nos quitan lo poco que tenemos, que les puedes quitar un celular de mil pesos, cuánto puedes traer en la cartera 100 pesos y luego hasta se enojan porque no traes”, afirmó.

Choferes de distintas rutas mencionaron que en promedio se cometen 8 robos a la semana, casi uno diario, en las diferentes líneas de transporte colectivo.

El modo de operar casi siempre es el mismo y lo hacen comúnmente cuando las personas van al trabajo o escuela y cuando regresan a sus hogares.

“Se suben uno o dos y luego de 150 o 200 metros luego luego gritan ‘esto es un asalto’ y sacan las pistolas y empiezan a robar a los usuarios y a uno le van diciendo no te pares, no hagas señas porque te ponernos en la madre.

“Si uno hace señas, ya me tocó que una vez me dieron un cachazo y para qué hacer señas, uno ya no puede hacer nada, te roban la camioneta, te bajan a 200 metros te bajan y te deja en pelotos”, puntualizó.

Usuarios y choferes criticaron la falta de seguridad y operativos, los cuales se aplican un día y se repiten hasta un mes después.

La inseguridad en el transporte público en Naucalpan, municipio conurbado con Ciudad de México, tiene explicación también por la cantidad de viajes y personas que diariamente utilizan este servicio.

Muestra de lo anterior es la amplia actividad productiva en Naucalpan de Juárez; se tiene registro de 48 mil 500 personas en la rama de servicios; 50 mil 394, en comercio y 86 mil 609 en manufacturas, según revela un estudio del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo.

En Naucalpan, el 85 por ciento de la población de 18 años y más, cambió su hábito de llevar objetos de valor por temor a ser víctima de la delincuencia durante el primer trimestre de 2020, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSPU).

Entre enero y julio la Fiscalía de Justicia del Estado de México inició 3 mil 767 carpetas de investigación por el delito de robo en transporte público colectivo, de las cuales, 3 mil 693 se cometieron con violencia y 74 sin violencia, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

@amarilloalarcon