Desaprueba Godoy tocamientos a mujeres

La fiscal general de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, rechazó acciones que vulneren a la la mujer como los tocamientos que hizo a una candidata el abanderado de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, cuya acción ha generado discusión y debate en diferentes sectores.

La funcionaria aseguró que no ha visto el video que se difundió a través de redes sociales.

Sin embargo, consideró que acciones de este tipo son las que la institución a su cargo combate diariamente para generar un acceso a las mujeres, a una vida libre de violencia.

“Quiero decir que personalmente no vi ese video, no tengo opinión, pero desde luego nosotros estamos luchando por el respeto a las mujeres desde todos los espacios, entonces no estaríamos nosotros aprobando una situación así”, puntualizó en videoconferencia de medios.

En ese sentido, Godoy Ramos dejó en claro que la violencia contra la mujer no es trabajo exclusivo de la FGJ, sino que es tarea y compromiso de toda la población para mejorar la situación que vulnera los derechos e integridad de las mujeres.

“Tenemos que seguir trabajando la sociedad completa, todos, no es un asunto solamente de la Fiscalía para castigar o tener los elementos para que un juez emita sentencias condenatorias”.

“Es un asunto de la sociedad completa, donde es el respeto a las mujeres, es el respeto a la decisión que tomemos las mujeres y eso tiene que seguir trabajando desde todos los ámbitos y desde todos los sectores”, puntualizó.

En su mensaje semanal, informó de la vinculación a proceso de 30 agresores de mujeres, de los cuales 13 fueron detenidos con orden de aprehensión y 17 en flagrancia, por delitos como violencia familiar, abuso sexual, violación, acoso sexual y feminicidio.

Agregó que la institución a su cargo trabaja diariamente con otras instituciones como la Secretaría de Turismo de la capital, para prevenir que se generen delitos en contra de mujeres y menores de edad en cualquiera de los hoteles asentados en la capital del país.

