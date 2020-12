Denuncian padres de niños con cáncer ante la FGR a titular de la CNDH

Israel Rivas Bastidas, vocero de los padres de niños con cáncer, advirtió que si a finales de mes no llegan vacunas contra Covid-19 para los niños radicalizarán sus acciones.

Padres de niños con cáncer presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, por el delito de abuso de autoridad.

La abogada Andrea Rocha Ramírez destacó que la ombudsperson nacional ha sido omisa al no atender las quejas que se presentaron en contra de autoridades federales por la falta de medicamentos.

“Actualmente se han presentado 552 quejas ante la CNDH por la falta de medicamentos, pero que es lo mas triste de presentar estas quejas, que las quejas nunca ha tenido un pronunciamiento en contra de las autoridades que han emitido los actos o que no han cumplido con el abasto de medicamentos entre ellos el director del IMSS, Zoe Robledo, y el secretario de Salud a nivel federal”.

Por su parte, Israel Rivas Bastida, vocero de los padres, lamentó la falta de voluntad política por parte del gobierno federal para brindar atención a sus hijos y manifestó que a la fecha no han recibido ninguna protección por parte de la CNDH.

“Hoy, a dos años de un desabasto, a esto ya le llamo intencional, no puede ser que un gobierno después de dos años le valga un cacahuate la vida de nuestros hijos, parece que la actitud del gobierno y del señor Hugo López Gatell es que se muera quien se tenga que morir, parece que esa es la actitud del gobierno y no nos vamos a dejar, desde aquí, los papás de niños con cáncer, le estamos volviendo a lanzar un reto muy fuerte a este gobierno, no vamos a descansar en ello”, dijo.

Rivas Bastidas advirtió que si a finales de este mes no llegan las vacunas contra la Covid-19 para los niños con cáncer, van a radicalizar sus acciones, lo que podría incluir la toma de carreteras y aeropuertos, así como la interposición de juicios de amparo.

A su vez, Andrea Rocha adelantó que la próxima semana van a iniciar un proceso formal ante el Senado de la República para destituir a Piedra Ibarra.