Dejan migrantes Casa del Peregrino y llegan a ciudades fronterizas

La caravana migrante llegó a diferentes estados del norte del país luego de salir de la Casa del Peregrino, en Ciudad de México donde permanecieron 10 días con atención puntual de autoridades y de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

Un pequeño grupo de no más de 34 personas decidió continuar con sus trámites migratorios para permanecer legalmente en México y acudieron a otro albergue, aseguró Luis Garcia Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana en Tapachula y quien hizo acompañamiento de la caravana.

Información relacionada: Regularizan a integrantes de la Caravana Migrantes para estancia en México

Durango, Monterrey, Hermosillo y Chihuahua fueron los lugares de destino de 410 migrantes que se dividieron en el camino en 12 autobuses que partieron la noche del miércoles de la casa del Peregrino, la cual quedó totalmente desocupada.

En ciudades capital de esos estados continuarán con los trámites migratorios, donde las autoridades agilizarán la atención en grupos pequeños.

Antes de partir, algunos migrantes recordaron momentos difíciles a su llegada a CDMX y su estancia en la casa del Peregrino.

“Cuando entramos nos trataron pésimo porque es un milagro de Dios que yo estoy contando y si no hubiera sido por él, mi esposo, se me hubiera muerto mi niña nos tiraron bombas lacrimógeno, teníamos cuatro días que no comíamos ahorita estoy intentando comer porque. Envía con fiebre con tos, pero ya entrando aquí veo que los están tratando mejor…

“Uno no viene a quedarse en México venimos de pasada y le doy gracias a todos los mexicanos que se han portado bien; nos han traído comida, café, toallas húmedas para niños y toallas femeninas, nos han tratado bien”, afirmaron dos mujeres centroamericanas.

En 10 días que la caravana migrante permaneció en CDMX, se puso a prueba la capacidad humanitaria de autoridades y sociedad en general, principalmente en la atención de niñas, niños y adolescentes.

@amarilloalarcon