Defensa de Israel Vallarta confía en que habrá sentencia absolutoria

Israel Vallarta y su defensa plantearon que la única salida a las acusaciones por secuestro y delincuencia organizada que lo mantienen en prisión es que el Poder Judicial Federal dicte sentencia absolutoria y no por otras vías que también podrían dejarlo en libertad.

Al respecto el abogado Arturo Robles Feria sostuvo que en la acusación por el secuestro donde estuvo implicada Florence Cassez se planteará la posibilidad de un incidente de desvanecimiento de pruebas, lo que obligaría a la Fiscalía General de la República a presentar conclusiones no acusatorias.

Te puede interesar:Juez dicta prisión preventiva a Axel ‘N’ , agresor de Ainara

Luego de recibir una llamada de Israel Vallarta desde el penal del Altiplano, su asesor jurídico, planteó que agotará todas los recursos para demostrar la inocencia de su representado, pues existe evidencia suficiente y confianza.

“El inicdente de libertad por desvanecimiento de datos es un medio de defensa que establece el código penal de Procedimientos Penales pero nosotros hemos determinado también seguir con otras líneas de acción del asunto del Sr. Vallarta.

“Más allá de que cual de los dos asuntos podía ser por un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, o no lo cierto es que en este proceso en materia penal si se formulan conclusiones no acusatorias por parte de la Fiscalia que puede ser en cualquier momento, no obstante que haya pruebas a desahogar entonces el juez no estaría obligado a dictar una sentencia, se emite una libertad”, puntualizó.