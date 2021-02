Defensa de Ancira informa que juez concedió suspensión contra orden de aprehensión

El litigante comentó que la FGR se negó a recibir la notificación y explicó que no buscan que se les dé el mismo trato que a Emilio Lozoya.

El abogado Juan Araujo comentó que el juez Antonio González García, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, le concedió al empresario Alonso Ancira Elizondo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión.

En entrevista, el litigante comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) se negó a recibir la notificación y explicó que no buscan que se les dé el mismo trato que a Emilio Lozoya, sino que se respete su estado de salud y edad.

“Está un abogado de nosotros esperando notificar la suspensión contra la orden de aprehensión, pero no la quieren recibir. Hay un artículo de la Ley de Amparo para que esté en su casa, que la prisión sea en su casa por su estado de salud, no es igual al de Lozoya, simplemente un respeto a su edad y estado de salud que es bastante precaria. Que lo enfrente en libertad, no es un delito de prisión preventiva oficiosa”.

Juan Araujo comentó que Alonso Ancira presenta un cuadro grave de diabetes, además de que sufre de hipertensión y problemas cardíacos.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la audiencia inicial en el proceso que se sigue en contra del empresario Ancira Elizondo se realizará este miércoles a las 19:30 horas.